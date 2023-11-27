Берингово море добралось до аэропорта на севере Камчатки Берингово море затопило аэропорт в Олюторском районе на севере Камчатки

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Берингово море вышло из берегов и затопило аэропорт административного центра Олюторского района на севере Камчатки, сообщает Telegram-канал «Смотри». Как отмечается, взлетно-посадочная полоса находится под водой. Самолетное сообщение с муниципалитетом прервано.

Ранее сообщалось, что во время штормового ветра в Севастополе получили травмы три человека. Пострадавшие госпитализированы. В связи с плохими погодными условиями, 27 ноября в регионе не будут работать школы и социальные учреждения.

В морском аквариуме-музее затопило третий зал, погибли свыше 500 морских животных, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В этом зале находится экспозиция «Пресноводные обитатели пяти континентов», которая состоит из экзотических рыб со всего мира.

В МЧС уточнили, что в результате непогоды электроснабжение нарушено в 354 жилых домах Севастополя с населением более 2600 человек. Подразделения ведомства продолжают устранять последствия непогоды в Крыму.

Что касается полуострова, то жителей Евпатории начали эвакуировать из домов, которые затопило во время шторма. Подтопления произошли со стороны моря из-за ураганного ветра. Глава республики Сергей Асенов также объявил о создании оперативного штаба в связи с непогодой.