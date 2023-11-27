Три человека пострадали из-за урагана в Севастополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Три человека получили травмы в Севастополе во время штормового ветра, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что все пострадавшие госпитализированы.

По состоянию на этот час зафиксировано падение 63 деревьев и 3 рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов 3 строений, 17 транспортных средств, травмы получили три человека, они госпитализированы, — написал он.

Ранее Развожаев заявил, что работники школ и других социальных учреждений 27 ноября освобождаются от работы в связи с плохими погодными условиями. Глава города добавил, что данная мера не распространяется на медицинские учреждения и оперативные службы.

До этого советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что жителей Евпатории начали эвакуировать из домов, которые затопило во время шторма. Подтопления произошли со стороны моря из-за ураганного ветра. Глава республики Сергей Асенов также объявил о создании оперативного штаба в связи с непогодой. По его словам, все службы приведены в состояние повышенной готовности. Кроме того, волны высотой до восьми метров ожидаются на побережье городов Анапа, Геленджик, Новороссийск и в Туапсинском районе.

