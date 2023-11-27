В Севастопольском аквариуме погибли более 500 экзотических рыб Потоп в третьем зале Севастопольского аквариума привел к гибели 500 редких рыб

Фото: vk.com/sevaquarium

В Севастопольском морском аквариуме-музее из-за ненастной погоды затопило третий зал, в результате чего погибли свыше 500 морских животных, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РБК уточняет, что в этом зале находится экспозиция «Пресноводные обитатели пяти континентов», которая состоит из экзотических рыб со всего мира.

В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал — погибли свыше 500 морских животных, — написал глава города.

Развожаев рассказал о сохранении действия штормового предупреждения. Днем ожидаются дождь и мокрый снег с порывами ветра до 25–30 метров в секунду. По его данным, улучшение погодных условий начнется после обеда — скорость ветра составит до 15 метров.

Глава города ранее сообщил, что три человека получили травмы во время штормового ветра. Он добавил, что все пострадавшие госпитализированы. До этого он рассказал, что работники школ и других социальных учреждений 27 ноября освобождаются от работы в связи с плохими погодными условиями. По словам главы города, данная мера не распространяется на медицинские учреждения и оперативные службы.

Утром 27 ноября сообщалось, что жители ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе Московской области не могут выехать из района на общественном транспорте. Трудности связаны с интенсивным снегопадом и ледяным дождем, а также нечищеными дорогами.