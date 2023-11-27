Стало известно о нарушении электроснабжения в более 350 домах Севастополя МЧС: в 354 жилых домах Севастополя нарушено электроснабжение

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Последствия шторма в Севастополе

В 354 жилых домах Севастополя с населением более 2600 человек нарушено электроснабжение, сообщила ТАСС пресс-служба МЧС России. Подразделения ведомства продолжают устранять последствия непогоды в Крыму.

В городе Севастополе произошло нарушение энергоснабжения в 354 жилых домах с населением более 2,6 тысячи человек. Подразделения МЧС России продолжают оперативное реагирование на сообщения о происшествиях, связанных с последствиями непогоды, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что три человека получили травмы во время штормового ветра. Он добавил, что все пострадавшие госпитализированы. До этого он сообщил, что работники школ и других социальных учреждений 27 ноября освобождаются от работы в связи с плохими погодными условиями. Глава города добавил, что данная мера не распространяется на медицинские учреждения и оперативные службы.

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что жителей Евпатории начали эвакуировать из домов, которые затопило во время шторма. Подтопления произошли со стороны моря из-за ураганного ветра. Глава республики Сергей Асенов также объявил о создании оперативного штаба в связи с непогодой.