Белгородскую область атаковали беспилотники Гладков: беспилотники атаковали два частных жилых дома в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об атаке на частные дома. По его словам, взрывные устройства сбросили с беспилотников.

В Грайвороне беспилотниками атакованы два частных жилых дома. В результате сброса взрывных устройств с БПЛА произошло их возгорание. Пострадавших нет. На место выехали все оперативные службы. В поселке Борисовка повторный сброс с БПЛА взрывного устройства на административное здание. Пострадавших нет. Все службы на месте, — подчеркнул Гладков.

Ранее Гладков сообщил об обстреле поселка Борисовка. По его словам, обошлось без пострадавших.

22 мая после атаки диверсантов ВСУ глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о введении режима контртеррористической операции в регионе. В области теперь могут удалять людей с отдельных участков местности, контролировать телефонные переговоры, временно отселять граждан в безопасные районы, ограничивать движение транспорта и без препятствий допускать на частную территорию тех, кто участвует в КТО, а сами граждане, передвигаясь по улицам, должны будут иметь при себе спецдокументы.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов позже подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).