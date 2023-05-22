Baza: в Новосибирске мужчина в военной форме изнасиловал двух школьниц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Новосибирске мужчина в военной форме изнасиловал двух школьниц 10 и 12 лет. По данным канала, возбуждено уголовное дело, насильника ищет полиция. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Как стало известно Bаza, злоумышленник встретил девочек прямо около школы. По сведениям канала, он сказал детям, что вооружен пистолетом и гранатой, и пригрозил взорвать их, если они не будут его слушаться. Журналисты пишут, что после этого мужчина завел девочек за гаражи и изнасиловал.

Bаzа добавляет, что по возвращении домой дети рассказали о произошедшем родителям, а также описали злоумышленника, которому, по их словам, на вид от 30 до 40 лет.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 36-летний старший лейтенант полиции изнасиловал 14-летнюю девочку в центре временного содержания в Санкт-Петербурге. По информации канала, до этого в течение двух дней он развращал подростка. SHOT уточняет, что полицейского задержали, его обвиняют по статьям «Изнасилование», «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера».