Baza: стычка между бойцами «Восток-Ахмат» и военными произошла в зоне СВО

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Telegram-канал Baza опубликовал видео конфликта между военнослужащими на посту и, предположительно, бойцами батальона «Восток-Ахмат». Канал со ссылкой на военного корреспондента Юрия Котенка указывает, что инцидент произошел в зоне проведения спецоперации.

Вместе с тем Baza приводит сообщения из других источников касательно места случившегося, в частности речь идет о Мелитополе. Так, канал ссылается на предположение военкора «Тринадцатый», согласно которому в стычке участвует командир батальона «Восток-Ахмат» Ваха Хамбулатов и его подчиненные. При этом официального подтверждения этой информации нет.

Baza указывает, что на представленных кадрах военнослужащий останавливает Mercedes и просит водителя показать боевое распоряжение. Как отмечает канал, документ оказывается без даты истечения срока действия и, следовательно, является недействительным.

Как рассказывает Baza, мужчина в машине резко отреагировал на замечание, после чего военнослужащий на посту передернул затвор автомата. Канал отмечает, что после этого «командир батальона» вышел из автомобиля со взведенным пистолетом, за ним последовали другие бойцы, которые также подняли оружие, начали ругаться и окружили солдата. По данным Baza, в какой-то момент проверяющий получил удар.

Канал также приводит заявления военкора Котенка, который назвал происходящее беспределом в зоне СВО. Журналист отметил, что дело чудом не дошло до стрельбы, указав на факт подобных инцидентов в прошлом.