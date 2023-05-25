В РФ задержан мужчина, планировавший вступить в неонацистскую группировку Baza: под Брянском задержан мужчина, планировавший вступить в состав «Русского добровольческого корпуса»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Брянской области задержан мужчина, планировавший пробраться через границу с Украиной и вступить в группировку «Русский добровольческий корпус» (РДК). Члены этого формирования были замечены в составе диверсионной группы, которая 22 мая совершила атаку на Белгородскую область. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным Baza, 19-летнего жителя Бурятии задержали в районе села Демьянки. При себе у него были ноутбук, телефон и пара пауэрбанков. Впоследствии он признался, что не разделяет политику российских властей, симпатизирует РДК и легиону «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Юноша рассказал, что отправлял свою анкету, желая вступить в «Свободу России». Ему предложили либо совершить поджог на территории России, либо поехать на Украину и принять участие в боевых действиях. Он предпочел последнее, после чего ему прислали инструкцию о том, как попасть на Украину: самолетом через Казахстан и Молдавию или путем пересечения границы в Брянской области.

Ранее СМИ опубликовали фото с автомобильного пункта пропуска «Грайворон» в Белгородской области, через который 22 мая диверсанты с Украины проникли на территорию РФ. На кадрах показали последствия боев.