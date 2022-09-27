Baza: беспилотник атаковал электрическую подстанцию под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгородской области самодельный беспилотник атаковал электрическую подстанцию, передает Telegram-канал Baza. БПЛА был оснащен взрывным устройством, собранным из ручной гранаты РГД-5. Минобороны РФ данную информацию официально не подтверждало.

По данным канала, атака произошла 25 сентября около 21:00 на подстанции «Фрунзенская» в селе Драгунское. Охранник услышал взрыв, после чего на место вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили самодельный летательный аппарат.

Отмечается, что злоумышленники оснастили его самодельной взрывчаткой, которая была собрана из наступательной ручной гранаты РГД-5 и пластида — взрывчатого вещества.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 23 сентября сообщил, что украинские военные обстреляли село Вознесеновка. В результате атаки пострадало пять домовладений и три автомобиля. Жертв и пострадавших нет.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины попытались нанести удары по территории Запорожской АЭС с помощью восьми дронов-камикадзе. По данным ведомства, все провокации со стороны украинской армии были предотвращены, беспилотники сбили.