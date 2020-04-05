Архангельские власти разрешили торговлю запчастями, газетами и семенами

https://static.news.ru/photo/799ba32e-7747-11ea-b2cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Власти Архангельской области расширили список товаров первой необходимости, которыми можно торговать на территории региона в условиях карантина. В их числе: автозапчасти, печатная продукция СМИ, а также семена, саженцы, садовый инвентарь, очки и линзы.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Дополнительно приостанавливается деятельность букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приёма ставок, ломбардов, микрофинансовых организаций. Такое решение принято с целью уберечь граждан от необдуманных поступков в непростых экономических условиях, — говорится в сообщении.

Исключение составляют только областные и муниципальные микрофинансовые организации, в полномочия которых входит оказание поддержки малому и среднему бизнесу.

Также глава региона расширил список исключений, по которым граждане могут выходить на улицу. Теперь разрешается выйти из дома, чтобы посетить любой продуктовый магазин при условии, что добираться до него человек будет на личном автомобиле. Можно также выезжать на дачи в загородные дома. В списке исключений и набор воды в колонках или колодцах, колка дров, участие в погребении близких родственников, а также обращения в органы ЗАГС.

По данным регионального оперативного штаба, в области восемь официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом, трое пациентов выписаны.

Власти большинства регионов России ввели режим самоизоляции для всех жителей по примеру Москвы. Вечером 29 марта мэр столицы Сергей Собянин ужесточил карантинные меры. Жителям столицы запретили покидать дома без крайней необходимости. Исключения — поход в ближайший магазин, аптеку и поликлинику, выгул собак и вынос мусора. Не запрещено перемещаться на личном автомобиле и такси, во всех общественных местах следует соблюдать дистанцию с другими людьми.

2 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что главам субъектов Российской Федерации предоставят дополнительные полномочия. До конца недели они должны будут определить набор конкретных мер по предотвращению распространения коронавируса.

3 апреля глава России, проведя беседы с губернаторами, сообщил, что вводить ограничительные меры во всех регионах «под одну гребёнку» неправильно и нужно руководствоваться конкретной ситуацией. Об этом он говорил в ходе совещания с Совбезом. После чего последовали заявления губернаторов о принятых решениях по карантину.

11 марта ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 1,2 млн человек, от болезни скончались более 65 тысяч, более 252 тысяч выздоровели. Хуже всего дела обстоят в США — там более 312 тысяч заболевших, причём значительная часть из них живёт в Нью-Йорке. В Европе в самой тяжёлой ситуации оказались Испания (более 130 тысяч заражённых) и Италия (более 124 тысяч).

В России, по последним данным, зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека. В Краснодарском крае подтверждено 39 диагнозов, писал NEWS.ru.