Алиханов назвал ответные меры на остановку транзита со стороны Литвы Алиханов предложил ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией

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Калининградские власти предлагают ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и РФ, за исключением транзита, заявил в своём Telegram-канале губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его словам, это позволит загрузить морских перевозчиков и дать работу калининградским портам.

В качестве ответной меры предлагаем полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области), — сообщил глава региона.

Ранее сообщалось, что Литва с 11 июля расширила санкции на трафик грузов в Калининградскую область. Уточняется, что в подсанкционный список товаров попали бетонные смеси, древесина, спирт, а также промышленные химикаты на спиртовой основе.

Политолог Сергей Марков заявил, что у России есть только один способ жестко отреагировать на запрет транзита товаров в Калининград, который заключается в возможности «перерезать транспортные коммуникации» с Вильнюсом. Он отметил, что иной ответ Москвы вряд ли сильно навредит балтийскому государству.