Активисты из Одинцово захотели присоединить город к Москве референдумом

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Одинцово

Активисты из Одинцово попросили провести референдум о присоединении округа в состав Москвы, сообщает «Осторожно, Москва». В Telegram-канале опубликован документ, в котором общественники попросили инициировать проведение голосования по вопросу включения округа в состав Москвы на административных правах.

Инициировать проведение референдума на территории Одинцовского городского округа Мособласти по вопросу о присоединении Одинцовского городского округа Мособласти к городу Москве на правах административного округа в рамках актуальных границ округа, — сказано в тексте документа.

Активисты направили документ в Совет депутатов Одинцовского городского округа, Мосгордуму, губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и мэру Москвы Сергею Собянину. Представители общественного движения объяснили свое желание провести референдум тем, что присоединение к столице якобы «придаст новый импульс к развитию» округа и другими положительным изменениям.

Мы полагаем, что вхождение Одинцовского городского округа в полном составе (от поселка Новоивановское до города Кубинка) в состав Москвы придаст новый импульс развитию территории нашего округа, благоприятно повлияет на общий уровень жизни и позволит решить вопросы, которые не решаются подмосковными чиновниками годами и десятилетиями, — написано в письме активистов.

Активист из «Одинцовской Инициативы» Георгий Городецкий считает, что в Москве лучше социальные льготы, а также большая часть жителей округа (около 70%) ездит на работу в Москву.

Открываются возможности для некоторых регионов по вступлению в состав РФ. В Москве порядка побольше, социалка получше и процентов 70% жителей округа ездят на работу в Москву, — отметил активист.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав РФ в случае положительного решения по итогам референдума. По словам главы республики, многострадальный народ Донбасса заслужил это. Он подчеркнул, что это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей.