Сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Адам принял участие во всероссийских соревнования по тактической стрельбе на базе Российского университета спецназа под Гудермесом, передает корреспондент NEWS.ru. Молодой человек продемонстрировал свою физподготовку и навык обращения с оружием.
На кадрах с соревнований можно увидеть, как Адам бежит к огневой позиции, берет пистолет, заряжает магазин и производит несколько быстрых выстрелов. После того, как боезапас был исчерпан, он быстро вставил новую обойму и продолжил стрельбу по мишени.
Всероссийские соревнования по тактической стрельбе проходят в Чечне. На площадке располагается около 130 объектов, в том числе «опорный пункт» с блиндажами и окопами, где проходят тренировки по зачистке территории от условного противника. Также на полигоне есть «городской квартал» — это дома с разным количеством этажей, подземные переходы, тир, бассейн, который служит для обучения маневрам по форсированию водных преград.
Более того, площадка предполагает возможность проведения атаки по «противнику» с помощью багги «Чаборз». Машина разрабатывается на базе РУС.
Ранее Рамзан Кадыров опубликовал в соцсетях видео своих тренировок. Ролик появился на фоне распространяемых сообщений о его болезни. На кадрах глава региона выполняет упражнения с членами своей команды. В подписи к посту Кадыров называет заботу о здоровье инвестицией в будущее.