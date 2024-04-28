Адам Кадыров показал навыки стрельбы Адам Кадыров принял участие в соревнованиях по тактической стрельбе

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Адам Кадыров

Сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Адам принял участие во всероссийских соревнования по тактической стрельбе на базе Российского университета спецназа под Гудермесом, передает корреспондент NEWS.ru. Молодой человек продемонстрировал свою физподготовку и навык обращения с оружием.

На кадрах с соревнований можно увидеть, как Адам бежит к огневой позиции, берет пистолет, заряжает магазин и производит несколько быстрых выстрелов. После того, как боезапас был исчерпан, он быстро вставил новую обойму и продолжил стрельбу по мишени.

Всероссийские соревнования по тактической стрельбе проходят в Чечне. На площадке располагается около 130 объектов, в том числе «опорный пункт» с блиндажами и окопами, где проходят тренировки по зачистке территории от условного противника. Также на полигоне есть «городской квартал» — это дома с разным количеством этажей, подземные переходы, тир, бассейн, который служит для обучения маневрам по форсированию водных преград.

Более того, площадка предполагает возможность проведения атаки по «противнику» с помощью багги «Чаборз». Машина разрабатывается на базе РУС.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал в соцсетях видео своих тренировок. Ролик появился на фоне распространяемых сообщений о его болезни. На кадрах глава региона выполняет упражнения с членами своей команды. В подписи к посту Кадыров называет заботу о здоровье инвестицией в будущее.