Кадыров ответил на сообщения о болезни кадрами из спортзала Кадыров записал видео из спортзала на фоне сообщений о болезни

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил на странице во «ВКонтакте» видео своих тренировок. Ролик появился на фоне распространяемых сообщений о его болезни. На кадрах глава региона выполняет упражнения с членами своей команды. В подписи к посту Кадыров называет заботу о здоровье инвестицией в будущее.

Вечерние занятия — это отличный способ расслабиться и зарядиться энергией. Помните, забота о здоровье — это инвестиция в будущее, — говорится в сообщении.

Слухи о тяжелой болезни главы Чечни стали распространяться в последние дни различными Telegram-каналами, сообщает РИА Новости. В ответ на это накануне помощник Кадырова Умар Даудов также опубликовал видео с тренировки руководителя региона в спортзале.

Ранее в Чечне отметили 15-ю годовщину отмены режима контртеррористической операции. По словам Кадырова, это событие, произошедшее в 2009 году, стало переломным моментом в истории республики. Праздник, по его словам, стал одним из самых знаменательных и судьбоносных в истории чеченского народа, так как с этого времени в республике начался строительный бум. Кадыров назвал Чечню единственным в мире регионом, полностью одержавшим победу над терроризмом.