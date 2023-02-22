Два мешка золота украли из машины «Спецсвязи» в Забайкалье «112»: в Забайкалье из машины «Спецсвязи» украли золото на 210 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Забайкалье неизвестные украли из машины «Спецсвязи» два мешка золота на сумму около 210 млн рублей, сообщил Telegram-канал «112». Преступники на внедорожнике преследовали грузовик инкассаторов от самого рудника «Таборный», с которого те перевозили добычу. Ограбление было совершено, когда машина остановилась у почтового отделения.

Инкассаторы не заметили, что от самого рудника за ними ехал подозрительный внедорожник. И когда грузовик «Урал» с добычей остановился у отделения почты в поселке Новая Чара, злоумышленники вскрыли прицеп и похитили два мешка с 60 килограммами золота.

Полиция начала поиски грабителей, под подозрение попали и курьеры «Спецсвязи», с ними работают правоохранители. Внедорожник, на котором передвигались преступники, задержали в городе Тындра. В нем находились трое мужчин, подходивших под описание, но украденного золота при них не обнаружили. Поиски похищенного драгметалла продолжаются.

Ранее в МВД России сообщили, что за 2022 год в стране раскрыли более 1 млн преступлений. В ведомстве также отметили, что по сравнению с прошлым годом количество зарегистрированных преступлений снизилось на 1,9%, в том числе тяжких и особо тяжких — на 4,1%.