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Представитель управления ФСИН по Кабардино-Балкарии опроверг информацию об избиении обвиняемого по делу о мартовских протестах в Ингушетии Багаудина Мякиева в следственном изоляторе Нальчика.

Какого-либо физического воздействия на обвиняемого Багаудина Мякиева не оказывалось, сведения о якобы имевшем место избиении своего объективного подтверждения не нашли, — сообщили « Медиазоне » в ведомстве.

Во ФСИН добавили, что голодовка, которую объявили заключённые, не связана с Мякиевым. Причина, по словам представителя ведомства, — в желании арестантов добиться их перевода в другое СИЗО.

Между тем член Общественной наблюдательной комиссии по республике Заур Жемухов сообщил изданию, что заключённые перестали принимать пищу именно в знак протеста после избиения Мякиева и прекратили голодовку, побеседовав с главой управления ФСИН Асланом Лиховым.

Как ранее сообщал News.ru, ранее Магасский суд Ингушетии арестовал на два месяца журналиста Рашида Майсигова, подозреваемого в якобы хранении наркотиков. Адвокат Магомед Аушев уверен в невиновности подзащитного и полагает, что его пытали после задержания.

Заблокированное Роскомнадзором издание «Фортанга», с которым сотрудничал Майсигов, освещало протесты в республике, а также преследования местных активистов.

Городской суд Нальчика арестовал фигурантов дела о применении насилия в отношении силовиков во время протестов против изменения границ Ингушетии и Чечни, произошедших в конце марта.