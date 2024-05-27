Стало известно о росте экспорта в ЕС российских металлов РИА Новости: Европа увеличила импорт российских металлов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз в марте увеличил закупки в России железа, стали и алюминия, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистики. По данным агентства, это произошло из-за кратного роста спроса в Бельгии и Германии.

Как отмечается, Россия увеличила экспорт железа и стали в Европу в марте в 1,7 раза, до €328 млн. Это случилось впервые с мая 2023 года. Таким образом, в мае этого года Москва заняла позицию основного поставщика металлов в ЕС.

Основным покупателем стала Бельгия, которая нарастила закупки в 3,5 раза — до €130,5 млн. Следом идет Италия, которая приобрела больше обычного на четверть, потратив на это €85 млн, и Дания — на 30%, до €35,1 млн.

Ранее сообщалось, что страны — участницы «Группы семи» (G7) собираются снизить прибыль России от экспорта энергоресурсов. Проект заявления подготовлен по итогам встречи министров экономики и финансов в Италии. Согласно документу, для этого они намерены усилить экономические и финансовые санкции против Москвы.

Также Евросоюз намерен ужесточить санкции в отношении России и заблокировать поставки люксовых автомобилей в страну через Белоруссию. Объединение решило полностью запретить экспортировать в республику технологии и товары, которые могут быть использованы в военных целях. Теперь план предстоит одобрить всем членам блока.