Страны G7 намерены снизить прибыль России от энергетики AFP: страны G7 ужесточат санкции ради сокращения прибыли РФ от энергетики

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Страны-участницы Группы семи (G7) собираются снизить прибыль России от экспорта энергоресурсов, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на проект заявления, подготовленного по итогам встречи министров экономики и финансов в Италии. Согласно документу, для этого они намерены усилить экономические и финансовые санкции против Москвы.

Отмечается, что представители G7 планируют нацелиться на доходы России в энергетической сфере, а также на будущие возможности по добыче энергетических ресурсов. Кроме того, страны рассчитывают бороться с попытками обхода санкций. В особенности это касается финансовых институтов, предоставляющих услуги посредников при закупках для оборонной промышленности России.

Авторы публикации напомнили, что Евросоюз уже ввел 13 пакетов антироссийских санкций. Этим объединение пытается «задушить российскую экономику», однако до сих пор «без больших успехов». Теперь же ЕС решил сфокусировать усилия на поставках сжиженного природного газа из России.

Ранее СМИ сообщали, что страны G7 планируют продлить заморозку российских активов. Лидеры государств считают, что для разморозки Москва сперва должна возместить «ущерб, причиненный Украине».