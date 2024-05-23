В ЕС придумали, как оставить Россию без автомобилей класса люкс FT: ЕС решил санкциями остановить поставки люксовых авто в РФ через Белоруссию

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Евросоюз намерен ужесточить санкции в отношении России и заблокировать поставки люксовых автомобилей в страну через Белоруссию, сообщает Financial Times. По информации издания, объединение решило полностью запретить экспортировать в республику технологии и товары, которые могут быть использованы в военных целях. Теперь план предстоит одобрить всем членам блока.

Если новые санкции будут приняты 27 государствами — членами блока, одним из основных потоков, который будет остановлен новыми ограничениями, станут автомобили класса люкс. При нынешней системе европейские автопроизводители по-прежнему могут продавать свои автомобили высокого класса в Белоруссию, но не в Россию, — говорится в публикации.

По данным ЕС, несмотря на санкции, в Россию через Белоруссию продолжили ввозить автомобили марок Rolls-Royce и Mercedes-Benz. При этом премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните утверждает, что для гражданина РФ не составляет никакой проблемы приобрести люксовую машину на территории республики. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что в Европе нет механизма, обеспечивающего соблюдение санкций.

Ранее стало известно, что Евросоюз не намерен переводить Москве доходы от заблокированных на территории объединения суверенных активов после прекращения действия введенных в отношении России санкций. В объединении пришли к выводу, что они «не являются суверенными активами» и соответствующие «нормы защиты» к ним не применимы.