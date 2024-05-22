В Евросоюзе приняли новое решение по доходам от активов России Евросоюз не планирует переводить России доходы от активов после отмены санкций

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Евросоюз не намерен переводить Москве доходы от заблокированных на территории объединения суверенных активов после прекращения действия введенных в отношении России санкций, сообщил «Официальный журнал ЕС» со ссылкой на постановление Совета Евросоюза. В объединении пришли к выводу, что они «не являются суверенными активами» и соответствующие «нормы защиты» к ним не применимы.

Неожиданные и экстраординарные доходы (образовавшиеся ввиду санкционного запрета ЕС на финансовые транзакции в Россию) не должны передаваться Центробанку России по применимым правилам даже после прекращения запрета на транзакции, — говорится в документе.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что, если Запад будет использовать замороженные активы Центрального банка России, начнутся глобальные экономические кризисы. По его мнению, из-за этого также может разрушиться доверие к доллару.

Депутат отметил, что от такого решения могут пострадать многие иностранные компании, что станет причиной кризиса в отдельных отраслях. Сейчас силы Запада истощаются, однако он ищет любые способы продолжить начатый им конфликт, заключил Чепа.