В Госдуме назвали последствия использования замороженных активов ЦБ Западом Депутат Чепа: использование замороженных активов ЦБ Западом приведет к кризисам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если Запад будет использовать замороженные активы Центрального банка России, начнутся глобальные экономические кризисы, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, из-за этого также может разрушиться доверие к доллару.

На протяжении уже двух лет ведутся разговоры об использовании российских активов. Это воровство, международное воровство, и нам есть что на это ответить. Кроме того, такие действия со стороны Запада могут привести к очень серьезным финансовым потрясениям в мире. Разрушится и так сильно пошатнувшееся доверие к доллару, — объяснил парламентарий.

Депутат отметил, что от такого решения могут пострадать многие иностранные компании, что станет причиной кризиса в отдельных отраслях. Кроме того, сейчас силы Запада истощаются, однако он ищет любые способы продолжить начатый им конфликт, заключил Чепа.

Ранее стало известно, что Германия готова поддержать план США по передаче Киеву будущих доходов от замороженных российских активов. Это может стать «решающим шагом» к обеспечению нового пакета помощи для Киева. Кроме того, это обеспечит участие Вашингтона в поддержке Киева даже если президентский пост после выборов в ноябре этого года займет Дональд Трамп, выступающий против финансирования Украины.