Здание частично обрушилось в Ростовской области

Стена административной постройки обрушилась в городе Новочеркасск. Эта часть здания не использовалась, а другая сдавалась в аренду.
Площадь обрушения составила примерно 60 квадратных метров, передаёт РИА Новости. Инцидент произошёл в четырёхэтажном доме № 156 по улице Будённовская.
В результате происшествия никто не пострадал и не погиб. На место ЧП направлены оперативные группы пожарных и спасателей.
Ранее News.ru писал, что два человека погибли в результате частичного обрушения здания сортировочного центра Amazon. Трагедия произошла в американском городе Балтимор.