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Здание частично обрушилось в Ростовской области

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Стена административной постройки обрушилась в городе Новочеркасск. Эта часть здания не использовалась, а другая сдавалась в аренду.

Площадь обрушения составила примерно 60 квадратных метров, передаёт РИА Новости. Инцидент произошёл в четырёхэтажном доме № 156 по улице Будённовская.

В результате происшествия никто не пострадал и не погиб. На место ЧП направлены оперативные группы пожарных и спасателей.

Ранее News.ru писал, что два человека погибли в результате частичного обрушения здания сортировочного центра Amazon. Трагедия произошла в американском городе Балтимор.


#Ростовскаяобласть #новочеркасск
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