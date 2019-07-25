https://static.news.ru/photo/ce63aab4-aec5-11e9-9500-fa163e074e61_1024.jpg Елена Григорьева Фото: facebook.com/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов задержали уроженца Киргизии, подозреваемого в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой.

По версии следствия, 38-летний мужчина совершил преступление на бытовой почве. По данным СК, Григорьева и подозреваемый уже были знакомы и между ними был некий конфликт.

Ранее News.ru писал о том, что телеведущая и экс-кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак прокомментировала громкое убийство гражданской активистки, выступавшей за права и свободы, в том числе и для секс-меньшинств, Елены Григорьевой.

41-летнюю Григорьеву убили возле её дома в Санкт-Петербурге. Тело с изуродованной спиной нашёл в кустах местный житель. Предположительно, убийца напал на неё в ночь на 21 июля.