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Пострадавших от употребления еды из автоматов Healthy Food в Москве выросло до 80 человек, из них 37 человек госпитализированы с диагнозом сальмонелёз, сообщает Роспотребнадзор.

На данный момент 32 человека выписаны из больницы, пятеро находятся под наблюдением врачей. Проверка Роспотребнадзора нашла в цехах, которые производили еду для автоматов, многочисленные нарушения. Санитарно-техническое состояние производственных помещений признано...