Гражданскую активистку, выступавшую за права и свободы, в том числе и для секс-меньшинств, Елену Григорьеву убили возле её дома в Санкт-Петербурге. Женщине не раз поступали угрозы расправы.
Тело с изуродованной спиной нашёл в кустах местный житель. Предположительно убийца напал на неё в ночь на 21 июля. По подозрению в преступлении сыщики задержали 40-летнего мужчину, он родом из Башкортостана, сообщает «Фонтанка».
Правозащитник Динар Идрисов пишет, что в последнее время Григорьевой часто поступали угрозы убийством, однако полиция не реагировала.
В последнее время она становилась жертвой насилия и ей часто угрожали убийством. Лена и её адвокат обращались в правоохранительные органы и по факту насилия, и по факту угроз, но заметной реакции не было. Все в стиле «будут убивать — звоните», позвонить не успела, — заключил он.
41-летняя петербурженка являлась постоянной участницей протестных акций. В частности, она выступала на митингах против пыток и репрессий, передачи земель Чечне, а также в поддержку Олега Сенцова.
Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции Архангельской области задержали 49-летнего инструктора местной автошколы, которого обвиняют в убийстве. Жертвой мужчины стала 20-летняя жительница города Новодвинска. Она отказала ему в сексе.