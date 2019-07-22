https://static.news.ru/photo/49ac9fac-ac99-11e9-8af9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Гражданскую активистку, выступавшую за права и свободы, в том числе и для секс-меньшинств, Елену Григорьеву убили возле её дома в Санкт-Петербурге. Женщине не раз поступали угрозы расправы.

Тело с изуродованной спиной нашёл в кустах местный житель. Предположительно убийца напал на неё в ночь на 21 июля. По подозрению в преступлении сыщики задержали 40-летнего мужчину, он родом из Башкортостана, сообщает «Фонтанка».

Правозащитник Динар Идрисов пишет, что в последнее время Григорьевой часто поступали угрозы убийством, однако полиция не реагировала.

В последнее время она становилась жертвой насилия и ей часто угрожали убийством. Лена и её адвокат обращались в правоохранительные органы и по факту насилия, и по факту угроз, но заметной реакции не было. Все в стиле «будут убивать — звоните», позвонить не успела, — заключил он.

41-летняя петербурженка являлась постоянной участницей протестных акций. В частности, она выступала на митингах против пыток и репрессий, передачи земель Чечне, а также в поддержку Олега Сенцова.

Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции Архангельской области задержали 49-летнего инструктора местной автошколы, которого обвиняют в убийстве. Жертвой мужчины стала 20-летняя жительница города Новодвинска. Она отказала ему в сексе.