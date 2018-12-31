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Момент взрыва в Магнитогорске попал на видео

МЧС РФ по Челябинской области

происшествия [ версия для печати ]

Взрыв, произошедший в жилом доме в Магнитогорске, попал на видео. Момент взрыва запечатлела видеокамера на складе, расположенном на первом этаже дома, чуть правее от рухнувшей секции.

Камера зафиксировала сильную вспышку и тряску. Часы на записи показали точное время взрыва — 6:02. Эксклюзивную видеозапись опубликовал портал 74.ru.

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске прогремел утром 31 декабря. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительным данным, на втором этаже здания взорвался газ. Десятки человек остаются под завалами.


#ВЗРЫВ #видео #магнитогорск
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