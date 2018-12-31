Момент взрыва в Магнитогорске попал на видео

Взрыв, произошедший в жилом доме в Магнитогорске, попал на видео. Момент взрыва запечатлела видеокамера на складе, расположенном на первом этаже дома, чуть правее от рухнувшей секции.
Камера зафиксировала сильную вспышку и тряску. Часы на записи показали точное время взрыва — 6:02. Эксклюзивную видеозапись опубликовал портал 74.ru.
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске прогремел утром 31 декабря. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительным данным, на втором этаже здания взорвался газ. Десятки человек остаются под завалами.