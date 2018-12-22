Напавших на силовиков проверят на связи с бандподпольем

https://news.ru/storage/news/8fe909d167db49b43307456b34b60217/007397da-4739-4f66-84ac-4cff3830a4fd_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Жителей Назрани, ранивших двоих сотрудников Росгвардии, проверяют на возможную причастность к бандподполью. Об этом заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

По его словам, силовики намеревались задержать некоего Ханиева, который и бросил в них гранату. Не исключено, что 31-летний Хашагульгов оказался на месте происшествия случайно. Ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал и в связях с бандподпольем замечен не был.

«Как он оказался, случайно-не случайно, следствие разберётся», — цитирует Евкурова РИА Новости.

Инцидент произошёл в середине декабря в торговом центре Назрани. Как сообщал News.ru, силовики пытались задержать Ханиева и Хашагульгова по подозрению в террористической деятельности. В результате взрыва гранаты двое росгвардейцев получили ранения. Нападавшие были уничтожены.