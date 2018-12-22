Напавших на силовиков проверят на связи с бандподпольем

Жителей Назрани, ранивших двоих сотрудников Росгвардии, проверяют на возможную причастность к бандподполью. Об этом заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
По его словам, силовики намеревались задержать некоего Ханиева, который и бросил в них гранату. Не исключено, что 31-летний Хашагульгов оказался на месте происшествия случайно. Ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал и в связях с бандподпольем замечен не был.
«Как он оказался, случайно-не случайно, следствие разберётся», — цитирует Евкурова РИА Новости.
Инцидент произошёл в середине декабря в торговом центре Назрани. Как сообщал News.ru, силовики пытались задержать Ханиева и Хашагульгова по подозрению в террористической деятельности. В результате взрыва гранаты двое росгвардейцев получили ранения. Нападавшие были уничтожены.