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Напавших на силовиков проверят на связи с бандподпольем

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

происшествия [ версия для печати ]

Жителей Назрани, ранивших двоих сотрудников Росгвардии, проверяют на возможную причастность к бандподполью. Об этом заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

По его словам, силовики намеревались задержать некоего Ханиева, который и бросил в них гранату. Не исключено, что 31-летний Хашагульгов оказался на месте происшествия случайно. Ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал и в связях с бандподпольем замечен не был.

«Как он оказался, случайно-не случайно, следствие разберётся», — цитирует Евкурова РИА Новости.

Инцидент произошёл в середине декабря в торговом центре Назрани. Как сообщал News.ru, силовики пытались задержать Ханиева и Хашагульгова по подозрению в террористической деятельности. В результате взрыва гранаты двое росгвардейцев получили ранения. Нападавшие были уничтожены.


#нападение #ингушетия #росгвардия
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