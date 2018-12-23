Самолёт задел метеорологическую мачту в Бодайбо

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Самолёт Ан-24 задел метеорологическую мачту во время манёвров на взлётно-посадочной полосе аэропорта города Бодайбо в Иркутской области. Воздушное судно повредило крыло.

Машина сбилась с курса и врезалась в конструкцию. Пострадавших нет. На борту находились 24 пассажира. Обстоятельства ЧП выясняют следственные органы, пишет «Комсомольская правда». Пилоты выполняли рейс из регионального центра в Бодайбо с пересадкой в Усть-Куте.

Фото повреждённого крыла пользователи Интернета разместили в сообществе «ДТП 38RUS Иркутск» на сайте «ВКонтакте».

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