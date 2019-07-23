Пожар в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае унёс жизни четырёх детей. Трагедия случилась в ночь на 23 июля 2019 года, сейчас на месте работают различные службы, которым ещё предстоит установить причины и обстоятельства случившегося. Вероятно, возгорания можно было избежать — на территории горнолыжного комплекса часто проводились проверки. Последняя — противопожарная — проводилась всего пару месяцев назад. News.ru разбирался в госконтрактах, лицензиях и сомнительных проверках организации.

Сообщение о возгорании поступило на пульт ГУ МЧС по Хабаровскому краю в 2:35 ночи (по местному времени), через минуту после его возникновения. Как подсчитал губернатор края Сергей Фургал, за 6 минут, пока добирались пожарные, в лагере успело полностью выгореть 20 палаток, площадь пожара составила около 240 кв. м.

У трёх детей тяжеленные ожоги, дети находятся в коме, состояние крайне тяжёлое. При таком уровне поражения дети никогда не смогли бы выйти сами. Дети даже не подлежат транспортировке — любое шевеление ребенка приводит к снижению давления, и он может погибнуть — возмущался губернатор Хабаровского края Сергей Фургал по прибытии на место происшествия.

Одна из вероятных причин возгорания — оставленная без присмотра тепловая пушка, которая находилась в 16-й палатке, сообщают СМИ. Большинство пострадавших детей проживали именно в ней. Девочек пытался спасти 10-летний Алексей Мартыненко. Очевидцы рассказывают, как он, объятый пламенем, кричал от боли и нёс на руках пострадавшую. Позже юный герой скончался в больнице.

Пожар для руководства лагеря стал полной неожиданностью — они уже почти сутки не могут дать комментарий для СМИ. Вероятно, причина подобного замешательства — недавняя проверка пожарной безопасности. В последний раз МЧС наведывалось в «Холдоми» в мае 2019 года. Тогда было выявлено несколько нарушений, в частности:

В номерах гостиницы, не вывешены планы эвакуации на случай пожара.

Не произведён (не представлен) расчёт необходимого количества самоспасателей и специальных огнестойких накидок.

Инструкция о мерах пожарной безопасности не актуализирована в соответствии с требованиями раздела 18 Правил противопожарного режима в РФ, в том числе: не указано допустимое количество людей, единовременно находящихся в помещениях (гостиница эконом-класса, коттеджи).

Не обозначены места размещения средств индивидуальной защиты указательным знаком в соответствии ГОСТ 12.4.026 2015.

Но все предписания касались гостиничного комплекса на территории горнолыжного курорта, о палаточном лагере там — ни слова, что свидетельствует либо о его полном соответствии правилам, либо о его отсутствии. В пользу второго аргумента высказался губернатор Хабаровского края на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Фургал заявил, что палаточный лагерь на территории горнолыжного комплекса работал без разрешений проверяющих комиссий.

А какого рожна, если у вас полностью хватает мест в капитальных сооружениях, детей выкидывать на улицу? Или может, там было больше, чем 450 (детей — News.ru)? То есть, мы как понимаем, что дома, капитальные сооружения рассчитаны на 450 человек, правильно? Тогда возникает вопрос, а что у вас 198 детей делают на улице? — гневался Сергей Фургал на заседании.

Предыдущая проверка пожбезопасности проходила 21 апреля 2016 года. МЧС было выявлено 28 нарушений, после которых временно закрыли деревянную гостиницу. В июле того же года все нарушения устранили.

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На данный момент задержаны директор лагеря Максим Кузнецов и владелец компании-учредителя «Экстрим сервис» Виталий Бурлаков. Следователи изымают документы и опрашивают свидетелей.



ООО «Экстрим Сервис» также неоднократно становился объектом проверок. Так, согласно последней проверке, которая была 27 мая 2019 года главным управление МЧС России по Хабаровскому краю было выявлено восемь нарушений, а именно:

Отсутствуют указатели направления к водоёму, являющегося источником противопожарного водоснабжения.

Пути эвакуации, служащие для эвакуации людей, не работает эвакуационное (аварийное) освещение (пути эвакуации должны быть освещены в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011).

Не произведён (не представлен) расчёт необходимого количества самоспасателей и специальных огнестойких накидок (проводят по методике приложения А).

Отсутствует площадка (пирс) с твёрдым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Инструкция о мерах пожарной безопасности не актуализирована в соответствии с требованиями раздела 18 Правил противопожарного режима в РФ (в том числе: не указано допустимое количество людей, единовременно находящихся в помещениях).

Отсутствуют (не предоставлены) нормативные документы по определению необходимого и расчётного времени, а также условия беспрепятственной и своевременной эвакуации людей из помещений объекта защиты.

Не обозначены места размещения средств индивидуальной защиты указательным знаком в соответствии ГОСТ 12.4.026 2015.

Отсутствует (не предоставлен) документ, регламентирующий порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов (система вентиляции) от горючих отходов.

Все нарушения должны были устранить также в срок до 1 апреля 2019 года.

Помимо этого «Экстрим сервис» получает госконтракты от правительства Хабаровского края на проведение молодёжного образовательного форума «Амур». Только на этих контрактах компания с 2016 года заработала более 40 млн рублей.

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Молодёжный форум «Амур» впервые за четыре года сменил место дислокации. Ровно месяц назад, в июне 2019, он прошёл в доме отдыха «Шарголь». Что стало причиной переезда форума, на данный момент неизвестно.

Также в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Хабаровском крае чиновник заявил, что Краевая межведомственная комиссия по координации организации отдыха, оздоровления и занятости детей в регионе проводила мониторинг 12 июля 2019 года в «Холдоми». Межведомственной комиссией было рекомендовано обеспечить исправность огнетушителей и запретить размещение детей в мансардных учреждениях и зданиях. Первый заместитель министра образования и науки Хабаровского края Александр Король отметил, что комиссия видела палатки. На вопрос главы Хабаровского края, где заключение комиссии чиновник ответил, что оно ещё не подписано.