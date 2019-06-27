Потерпевший крушение Ан-24 не подлежит восстановлению
Чойгана Салчак
10:28, 27 июня 2019
https://static.news.ru/photo/4ef857e8-98ae-11e9-9be2-fa163e074e61_1024.jpgФото: Пресс-служба МВД по Бурятии
Самолёт Ан-24, совершивший аварийную посадку под Нижеангарском в Бурятии, восстановлению не подлежит. Об этом сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Самолёт практически полностью сгорел, восстановлению не подлежит, — цитирует его РИА Новости.
Аварийную посадку Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил утром в четверг, 27 июня, в аэропорту Нижнеангарска. По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ одного из двигателей. В результате происшествия погибли два члена экипажа судна и пострадали 19 пассажиров.
Всего на борту находились 43 пассажира. Семьи погибших членов экипажа получат 1 млн рублей страховых выплат, пострадавшие — 2 млн, писал News.ru.