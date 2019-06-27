Фото: Пресс-служба МВД по Бурятии

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность членов международной преступной группы, незаконно ввозивших на территорию РФ оружие из Украины и Литвы. Они также модернизировали гражданское оружие в боевое.

В городе Новый Уренгой (ЯНАО) задержаны организатор и 10 участников преступной группы, — сообщили в Центре общественных связей ФСБ. У преступников изъяли семь автоматов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14...