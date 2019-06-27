Фото: Пресс-служба МВД по Бурятии

Самолёт Ан-24, совершивший аварийную посадку под Нижеангарском в Бурятии, восстановлению не подлежит. Об этом сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Самолёт практически полностью сгорел, восстановлению не подлежит, — цитирует его РИА Новости.

Аварийную посадку Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил утром в четверг, 27 июня, в аэропорту Нижнеангарска. По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ одного из двигателей. В результате происшествия погибли два члена экипажа судна и пострадали 19 пассажиров.

Всего на борту находились 43 пассажира. Семьи погибших членов экипажа получат 1 млн рублей страховых выплат, пострадавшие — 2 млн, писал News.ru.

По факту жёсткой посадки возбуждено уголовное дело. Ространснадзор проверит авиакомпанию «Ангара».

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