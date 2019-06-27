https://static.news.ru/photo/1e949b32-98a6-11e9-8df6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Правительство Бурятии/ТАСС

Семьи пилотов, погибших при аварийной посадке в Бурятии Ан-24, получат страховые выплаты в 1 млн рублей.

Как сообщили во Всероссийском союзе страховщиков, такое решение принято исходя из положений Воздушного кодекса. Кроме того, пострадавшие пассажиры получат до 2 млн рублей.

Рано утром в четверг, 27 июня, самолёт Ан-24, принадлежащий авиакомпании «Ангара», совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска. По предварительным данным, при взлёте отказал один из двигателей.

Как писал News.ru, при посадке борт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и допустил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолёта, два пилота погибли. Их тела уже извлечены из салона Ан-24.

По последним данным, в больнице находятся 19 человек. Ранее сообщалось, что тяжёлых пострадавших нет.