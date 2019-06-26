https://static.news.ru/photo/739e7e4c-79dc-11e9-9563-fa163e074e61_1024.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Пассажирский самолёт АН-24 авиакомпании «Ангара» выполнявший рейс из Нижнеанграска в Улан-Удэ, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за отказа одного из двигателей. В результате аварийной посадки погибли оба пилота.

По словам пресс-секретаря главы республики Бурятия Алексея Фишева, из 42 пассажиров, находившихся на борту, никто не погиб, однако семь человек получили различные травмы и были госпитализированы.

По предварительной информации, при посадке самолёт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы 100 метров и совершил столкновение с зданием очистных сооружений. Произошло возгорание, — цитирует РИА Новости слова чиновника.

Ранее News.ru писал о том, что катастрофа в Шереметьево произошла 5 мая. Самолёт, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, совершил жёсткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек. Выжить удалось 37. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.