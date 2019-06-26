Самолёт с пассажирами загорелся во время аварийной посадки в Нижневартовске
Анна Воробьёва
06:48, 27 июня 2019
https://static.news.ru/photo/739e7e4c-79dc-11e9-9563-fa163e074e61_1024.jpgФото: EMERCOM of Russia/Global Look Press
Пассажирский самолёт АН-24 авиакомпании «Ангара» выполнявший рейс из Нижнеанграска в Улан-Удэ, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за отказа одного из двигателей. В результате аварийной посадки погибли оба пилота.
По словам пресс-секретаря главы республики Бурятия Алексея Фишева, из 42 пассажиров, находившихся на борту, никто не погиб, однако семь человек получили различные травмы и были госпитализированы.
По предварительной информации, при посадке самолёт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы 100 метров и совершил столкновение с зданием очистных сооружений. Произошло возгорание, — цитирует РИА Новости слова чиновника.