https://static.news.ru/photo/b2e2e52a-910b-11e9-8bbc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Следственный комитет РФ/АГН «Москва»

Пилоты самолёта SSJ 100, сгоревшего после жёсткой посадки в столичном аэропорту Шереметьево, отстранены от полётов из-за стресса. Они проходят реабилитацию. Им предстоит серьёзный курс восстановления.

Пока командир и второй пилот не поднимаются в небо и не выполняют полёты. Они испытали сильный стресс. Медики не рекомендуют им пока садиться за штурвал, — сообщил источник « Интерфакса ».

Как сообщил собеседник агентства, перспективы их возвращения к работе пока неизвестны. Тем временем расследование причин авиакатастрофы может занять около года. По данным источника в МАК, специалистам предстоит выполнить дополнительные экспертизы, проанализировать записи бортовых самописцев и выстроить полную модель крушения.

Катастрофа в Шереметьево произошла 5 мая. Самолёт, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, совершил жёсткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек. Выжить удалось 37. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.

Ранее News.ru писал, что эксперты нашли возможную причину быстрого распространения огня в SSJ 100. По их мнению, к гибели большого количества людей могла привести открытая задняя дверь пассажирской кабины.