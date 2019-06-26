https://static.news.ru/photo/9ac41fb6-989c-11e9-b4fe-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/buryatiya.life

Тела двух погибших членов экипажа извлечены из-под обломков самолёта Ан-24 в Нижнеангарске в Бурятии.

Обнаружены и извлечены тела командира и бортмеханика. Обгорели, — сказал « Интерфаксу » источник в службах аэропорта.

Самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся. В результате ЧП, которое произошло рано утром 27 июня, погибли два члена экипажа, спасены 42 человека.

Как писал News.ru, после аварийной посадки пострадали 22 человека, из них семеро госпитализированы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.