В результате аварийной посадки самолёта Ан-24 в Бурятии пострадали 22 человека.
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В ЕДДС региона сообщили, что загоревшийся после аварии самолёт в Нижнеангарске потушили. Пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев заявил о том, что Ан-24 авиакомпании «Ангара», вылетевший из Улан-Удэ в Нижнеангарск, совершил жёсткую посадку рано утром в четверг, 27 июня.
Как писал News.ru, в результате ЧП погибли два пилота. Спасены 42 взрослых и один ребёнок. По предварительным данным, после взлёта в воздухе отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. При посадке Ан-24 выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений.
По факту жёсткой посадки возбуждено уголовное дело.