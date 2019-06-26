https://static.news.ru/photo/29a51d46-989a-11e9-accb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: News.ru

В результате аварийной посадки самолёта Ан-24 в Бурятии пострадали 22 человека.

Как сообщает ТАСС , 15 из них медицинская помощь оказана амбулаторно, ещё семь человек госпитализированы. По предварительным данным, тяжелораненых среди пострадавших нет.

В ЕДДС региона сообщили, что загоревшийся после аварии самолёт в Нижнеангарске потушили. Пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев заявил о том, что Ан-24 авиакомпании «Ангара», вылетевший из Улан-Удэ в Нижнеангарск, совершил жёсткую посадку рано утром в четверг, 27 июня.

Как писал News.ru, в результате ЧП погибли два пилота. Спасены 42 взрослых и один ребёнок. По предварительным данным, после взлёта в воздухе отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. При посадке Ан-24 выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений.

По факту жёсткой посадки возбуждено уголовное дело.