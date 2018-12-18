Полковник МВД попалась на получении крупной взятки

Сотрудники управления ФСБ России по Самарской области задержали начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД по региону полковника юстиции Веру Рабинович. Женщина попалась на получении взятки в размере 10 млн рублей.
Рабинович была задержана в аэропорту Курумоч сразу после передачи ей денег. Предполагается, что упомянутая сумма – лишь часть незаконного вознаграждения, размер которого составляет 15 млн рублей. По предварительным данным, деньги были переданы потерпевшим по одному из уголовных дел за принятие решения о направлении дела в суд.
Вместе с Рабинович задержаны двое посредников. Все они доставлены в СИЗО, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.
Ранее News.ru писал том, что россияне стали чаще попадаться на взятках. Так, за 10 месяцев текущего года зарегистрировано свыше 11 тысяч таких преступлений. Это на 4,5% превышает аналогичный показатель за прошлый год. Причем россиян стали чаще привлекать к ответственности как за дачу, так и за получение взятки.