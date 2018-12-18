USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:55
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Полковник МВД попалась на получении крупной взятки

Russian FSB press service/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники управления ФСБ России по Самарской области задержали начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД по региону полковника юстиции Веру Рабинович. Женщина попалась на получении взятки в размере 10 млн рублей.

Рабинович была задержана в аэропорту Курумоч сразу после передачи ей денег. Предполагается, что упомянутая сумма – лишь часть незаконного вознаграждения, размер которого составляет 15 млн рублей. По предварительным данным, деньги были переданы потерпевшим по одному из уголовных дел за принятие решения о направлении дела в суд.

Вместе с Рабинович задержаны двое посредников. Все они доставлены в СИЗО, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Ранее News.ru писал том, что россияне стали чаще попадаться на взятках. Так, за 10 месяцев текущего года зарегистрировано свыше 11 тысяч таких преступлений. Это на 4,5% превышает аналогичный показатель за прошлый год. Причем россиян стали чаще привлекать к ответственности как за дачу, так и за получение взятки.  


#МВД #взятка #самарскаяобласть
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
происшествия 18:12, 14 декабря 2018
СК: замгубернатора Псковской области брал взятки домами
Почему «решалы» прочно заняли свою нишу в бизнесе
экономика 08:37, 9 декабря 2018
Россияне стали чаще попадаться на взятках
Почему «решалы» прочно заняли свою нишу в бизнесе
общество 03:20, 9 декабря 2018
Брать и давать взятки в России стали чаще
Лента новостей
спорт 16:54
Назван кандидат на пост главного тренера «МЮ»
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
Другие новости
происшествия 16:50
Самолёт из Таиланда аварийно сел в Екатеринбурге
происшествия 16:48
Прохожие спасли девочку от насильника-убийцы
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
происшествия 15:59
Тигр напал на сотрудника цирка в Орске
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top