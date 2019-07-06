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Журналистам стали известны новые подробности задержания офицеров элитных подразделений ФСБ «Альфа», «Вымпел» и Управления «К». Среди арестованных оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ Александр Карелин.

Как сообщает РБК , он являлся идейным вдохновителем организованной группы.

Сотрудники УСБ ФСБ разрабатывали банду в течение года, — рассказал источник в службе.

Подозрения группировка вызвала после разбойного нападения на мужчину в офисе московского банка «Металлург». Налётчики забрали у него 136 млн руб. наличными и скрылись. Мужчина заявил в полицию, после чего к расследованию подключились оперативники московского уголовного розыска.

Среди фигурантов громкого дела есть сотрудник налоговой службы и гражданские лица. На причастность к преступной деятельности проверяется ещё около десяти офицеров центрального аппарата ФСБ.



Ранее News.ru сообщал, что Московский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайства следствия в отношении семерых сотрудников ФСБ, которых подозревают в разбое, совершённом организованной группой в особо крупном размере. Пятеро силовиков были отправлены в СИЗО, ещё двое — под домашний арест. Им грозит 15 лет колонии.