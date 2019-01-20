Мужчина зарезал товарища во время застолья

https://news.ru/storage/news/c6bd067985f5b7bc4d3e937b4b69c2ab/504e3438-8a8a-4407-82e7-fe016f44a10d_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Следователи возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, который зарезал мужчину во время совместного распития алкоголя. Инцидент произошёл в деревне Славково Истринского района Подмосковья.

По словам старшего помощника ГСУ СК по региону Ольги Врадий, тело 55-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями было найдено в одном из частных домов.

«В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 25-летний знакомый погибшего», — сообщила она.

Врадий рассказала, что во время допроса подозреваемый признался в совершении преступления после конфликта.

В настоящее время следователи собирают доказательную базу и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее News.ru писал, что замерзающие женщина и мужчина в состоянии алкогольного опьянения были найдены в Пермском крае. Инцидент произошёл в лесу близ посёлка Зюкайка. Врачи не смогли спасти женщину, которая умерла от переохлаждения. Её спутник находится в больнице.