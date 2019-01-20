Пьяная женщина замёрзла насмерть в пермском лесу

https://news.ru/storage/news/96c5dd78318b07ce11387f7c70898108/8215d8ab-7f38-4629-84bf-cadcfad38635_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Замерзающие женщина и мужчина в состоянии алкогольного опьянения были найдены в Пермском крае. Инцидент произошёл в лесу близ посёлка Зюкайка.

По данным краевого управления МЧС, сообщение об этом поступило от катавшегося на снегоходе мужчины, который заметил их случайно.

Скорой не удалось добраться до пострадавших из-за сугробов, в связи с чем их эвакуировал отряд противопожарной службы Пермского края.

Врачи не смогли спасти женщину, которая умерла от переохлаждения. Её спутник находится в больнице.

Правоохранительные органы приступили к проверке по факту случившегося.

Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции Красноярского края спасли семью, которая замерзала в сломанной машине в 30-градусный мороз. Потерпевшие были найдены во время очередного патрулирования федеральной трассы. Они направлялись из аэропорта Емельяново в Хакасию, однако в пути у автомобиля обнаружилась неисправность двигателя.