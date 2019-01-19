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Полицейские спасли замерзающую на обочине семью

АГН «Москва»

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники полиции Красноярского края спасли семью, которая замерзала в сломанной машине в 30-градусный мороз.

Потерпевшие были обнаружены во время очередного патрулирования федеральной трассы. Лейтенант Олег Кузняк и Павел Краснухин заметили на обочине автомобиль, где находились мужчина-водитель, его супруга и трое детей.

Они направлялись из аэропорта Емельяново в Хакасию, однако в пути у машины появилась неисправность двигателя.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, семья мёрзла в автомобиле в течение часа, пока их не увидели полицейские и не пригласили погреться в служебную машину. Спустя время за потерпевшими приехали родственники.

Ранее News.ru писал, что женщина замёрзла насмерть на могиле сына. Трагедия произошла на кладбище подмосковного Красноармейска. Семья пыталась её спасти, экстренно доставив в больницу. Однако медики констатировали смерть. 


#авария #Красноярскийкрай #трасса #зима #морозы
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