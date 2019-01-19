Полицейские спасли замерзающую на обочине семью

https://news.ru/storage/news/69e75ecd76a748c714ca33ce24594474/280e9b6a-378e-4bb7-8df0-b4540de0a5bf_850.jpg АГН «Москва»

Сотрудники полиции Красноярского края спасли семью, которая замерзала в сломанной машине в 30-градусный мороз.

Потерпевшие были обнаружены во время очередного патрулирования федеральной трассы. Лейтенант Олег Кузняк и Павел Краснухин заметили на обочине автомобиль, где находились мужчина-водитель, его супруга и трое детей.

Они направлялись из аэропорта Емельяново в Хакасию, однако в пути у машины появилась неисправность двигателя.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, семья мёрзла в автомобиле в течение часа, пока их не увидели полицейские и не пригласили погреться в служебную машину. Спустя время за потерпевшими приехали родственники.

Ранее News.ru писал, что женщина замёрзла насмерть на могиле сына. Трагедия произошла на кладбище подмосковного Красноармейска. Семья пыталась её спасти, экстренно доставив в больницу. Однако медики констатировали смерть.