Полицейские спасли замерзающую на обочине семью

Сотрудники полиции Красноярского края спасли семью, которая замерзала в сломанной машине в 30-градусный мороз.
Потерпевшие были обнаружены во время очередного патрулирования федеральной трассы. Лейтенант Олег Кузняк и Павел Краснухин заметили на обочине автомобиль, где находились мужчина-водитель, его супруга и трое детей.
Они направлялись из аэропорта Емельяново в Хакасию, однако в пути у машины появилась неисправность двигателя.
По словам официального представителя МВД Ирины Волк, семья мёрзла в автомобиле в течение часа, пока их не увидели полицейские и не пригласили погреться в служебную машину. Спустя время за потерпевшими приехали родственники.
Ранее News.ru писал, что женщина замёрзла насмерть на могиле сына. Трагедия произошла на кладбище подмосковного Красноармейска. Семья пыталась её спасти, экстренно доставив в больницу. Однако медики констатировали смерть.