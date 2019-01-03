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Женщина замёрзла насмерть на могиле сына

Сергей Лантюхов/News.ru

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Трагедия произошла на кладбище подмосковного Красноармейска: 59-летняя женщина, которая пришла навестить могилу сына, замёрзла насмерть. Тело обнаружили родственники.

Женщина лежала у надгробия сына. Семья пыталась её спасти, экстренно доставив в больницу. Однако медики констатировали смерть. По предварительным данным, она скончалась от переохлаждения, передает РЕН ТВ.

Ранее News.ru сообщал о смерти мужчины на юге Москвы. Труп был обнаружен в доме в 4-м Вешняковском проезде на территории Рязанского района Москвы. О причинах смерти и иных обстоятельствах пока неизвестно.


#смерть #ПОДМОСКОВЬЕ #кладбище
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