МЧС назвало масштаб разрушений от взрыва в Магнитогорске

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Взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске полностью разрушил 25 квартир и ещё 10 — частично. Об этом на заседании оперативного штаба под председательством главы ведомства Евгения Зиничева сообщил представитель ГУ МЧС по Челябинской области.

«В эпицентр попали 35 квартир, 25 из них разрушены полностью и 10 — частично», — цитирует представителя МЧС ТАСС.

На месте ликвидации ЧС работают 39 психологов. Всего от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций привлечены 955 человек, 230 единиц техники, в том числе четыре воздушных судна.

В свою очередь губернатор Челябинской области Борис Дубровский добавил, что власти региона будут «информировать людей о материальной поддержке», а также ищут «материальную возможность для покупки квартир нуждающимся», передаёт РИА Новости.

Как сообщал News.ru, взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. МЧС уточняло, что повреждено 26 квартир, в которых проживали 46 человек, до этого сообщалось о 48 пострадавших квартирах и, соответственно, 120 жильцах. По последним данным, обнаружены семь тел погибших. Президент Владимир Путин по итогам межведомственного совещания и осмотра места ЧП заявил, что жители дома должны быть обязательно расселены при малейших сомнениях в том, что их дальнейшее проживание в доме безопасно. Челябинский губернатор вскоре после взрыва обещал, что власти могут приобрести новые квартиры для семей, которые остались без жилья.