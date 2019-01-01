USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,740.34 $
МОСКВА-5°C09:39
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

МЧС назвало масштаб разрушений от взрыва в Магнитогорске

vk.com/magnitogorsk_news

происшествия [ версия для печати ]

Взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске полностью разрушил 25 квартир и ещё 10 — частично. Об этом на заседании оперативного штаба под председательством главы ведомства Евгения Зиничева сообщил представитель ГУ МЧС по Челябинской области.

«В эпицентр попали 35 квартир, 25 из них разрушены полностью и 10 — частично», — цитирует представителя МЧС ТАСС.

На месте ликвидации ЧС работают 39 психологов. Всего от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций привлечены 955 человек, 230 единиц техники, в том числе четыре воздушных судна.

В свою очередь губернатор Челябинской области Борис Дубровский добавил, что власти региона будут «информировать людей о материальной поддержке», а также ищут «материальную возможность для покупки квартир нуждающимся», передаёт РИА Новости.

Как сообщал News.ru, взрыв в жилом доме на проспекте Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. МЧС уточняло, что повреждено 26 квартир, в которых проживали 46 человек, до этого сообщалось о 48 пострадавших квартирах и, соответственно, 120 жильцах. По последним данным, обнаружены семь тел погибших. Президент Владимир Путин по итогам межведомственного совещания и осмотра места ЧП заявил, что жители дома должны быть обязательно расселены при малейших сомнениях в том, что их дальнейшее проживание в доме безопасно. Челябинский губернатор вскоре после взрыва обещал, что власти могут приобрести новые квартиры для семей, которые остались без жилья.


#мчс #ВЗРЫВ #магнитогорск #челябинскаяобласть #последствия
самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
в мире
В Киеве испугались тяжёлых последствий санкций России


читайте также
происшествия 04:49, 1 января 2019
Морозы обещают синоптики в Магнитогорске, где рухнул дом
происшествия 00:28, 1 января 2019
Фрагменты газовых плит изымают сотрудники СК в Магнитогорске
происшествия 19:59, 31 декабря 2018
Спасатели не надеются найти живых в Магнитогорске
Лента новостей
в мире 09:20
Оппозиция холодно приняла поздравление Макрона
общество 09:13
ВДНХ установила в 2018 году рекорд посещаемости
в мире 09:06
Пресс-секретарь Пентагона объявила о своей отставке
общество 09:04
Военные патрулируют городки и гарнизоны в Новый год
происшествия 08:53
Пиротехника довела жителей Владимира до больницы
Другие новости
происшествия 08:53
Пиротехника довела жителей Владимира до больницы
происшествия 08:49
Пожар начался на судне для перевозки авто в Тихом океане
происшествия 08:42
Жильцам рухнувшего дома быстро восстановят паспорта
происшествия 08:38
Пожар под Оренбургом унёс жизни семи человек
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top