МЧС пересчитало пострадавшие от взрыва квартиры уральцев

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Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске привёл, по уточнённым данным, к разрушению 26 квартир. В них проживали 46 человек.

Уточнённую информацию обнародовали в пресс-службе главного управления МЧС по Челябинской области.

Ранее в ведомстве сообщали о 48 пострадавших квартирах и, соответственно, 120 жильцах.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился подъезд с первого по десятый этажи.

Четыре человека погибли, пятеро находятся в больнице, двое — в тяжёлом состоянии. Ещё около 40 человек могут находиться под обломками.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. Взрыв бытового газа на втором этаже здания является основной версией следствия.

Ранее, как сообщал News.ru, в Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин. Он осмотрел место ЧП, провёл заседание оперативного штаба и пообщался в больнице с пострадавшими.