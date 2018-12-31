Путин предложил расселить магнитогорский дом после взрыва

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Жители дома в Магнитогорске, в котором взорвался газ, должны быть обязательно расселены при малейших сомнениях в том, что их дальнейшее проживание безопасно. Такое требование президент Владимир Путин выдвинул по итогам межведомственного совещания и осмотра места ЧП.

«Мы исходим из того, что это не тот случай, где надо экономить. Всё, что будет вызывать сомнение, самое малейшее сомнение — должно быть расселено», — сказал глава государства.

Ранее, как сообщал News.ru, Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где провёл заседание оперативного штаба и пообщался в больнице с пострадавшими.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился подъезд с первого по десятый этажи. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек.

Четыре человека погибли, больше 10 ранены. Судьба 35 из них до сих пор неизвестна. Они могут находиться под обломками, высота которых достигает 3−4 этажа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. Взрыв бытового газа на втором этаже здания является основной версией следствия.