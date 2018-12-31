Власти помогут с жильём пострадавшим в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/fbf7d3cd84cca774db3869288d69f0f9/a71e59ac-d87b-48ca-9d1c-e83fe88e9d42_850.jpg Sergey Kovalev/Global Look Press

Власти могут приобрести новые квартиры для семей, которые остались без жилья после взрыва в Магнитогорске, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Он подчеркнул, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

В свою очередь мэр Магнитогорска Сергей Бердников рассказал, что в настоящее время жильцы находятся в расположенной рядом школе.

«Сегодня максимально идёт разбор завалов. Все, кто нуждается в тепле, размещены в школе. Дом двенадцатиподъездный, эвакуируются близлежащие два подъезда», — уточнил он.

Мэр отметил, что остальные жители будут покидать здание в плановом порядке, передаёт «Россия 24».

Ранее News.ru писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Речь идёт о статье за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Мощный взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса, 164, прогремел утром 31 декабря. Жертвами стали по меньшей мере два человека, из-под завалов удалось извлечь живыми 10 пострадавших. По данным МЧС, в результате взрыва полностью рухнул один подъезд, с первого по десятый этаж. Всего повреждено 48 квартир, в которых проживают 110 человек. Следствие рассматривает несколько версий случившегося, приоритетная — взрыв бытового газа.