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Ребёнка подстрелили в Дагестане во время фейерверка

Serguei Fomine/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Трёхлетний мальчик госпитализирован с огнестрельным ранением в голову в Дагестане. Инцидент произошёл в новогоднюю ночь в Дербенте. Ребёнок находится в реанимации центральной городской больницы.

По данным регионального Минздрава, родители с малышом вышли посмотреть праздничный салют, во время которого кто-то из горожан решил пострелять из боевого оружия. Пуля попала в ребёнка.

В день поступления мальчик был прооперирован. Его состояние остаётся тяжёлым.

«Врачи из ведущих федеральных центров Москвы и Санкт-Петербурга по просьбе специалистов Минздрава Дагестана с первого дня находятся на постоянной связи с дагестанскими коллегами, дают консультации по вопросам проводимого лечения», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В ходе консилиума врачей с участием ведущих нейрохирургов страны было определено, что состояние ребёнка не позволяет транспортировать его в другие лечебные учреждения.

Расследованием произошедшего занимаются правоохранительные органы.

Ранее, как сообщал News.ru, московские власти отметили снижение количества пострадавших от петард и фейерверков в новогоднюю ночь. В столице в результате неосторожного обращения с пиротехникой получили травмы 14 человек. Это гораздо меньше, чем в предыдущие годы.


#дагестан #оружие #фейерверки #новыйгод
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