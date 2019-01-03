Ребёнка подстрелили в Дагестане во время фейерверка

Трёхлетний мальчик госпитализирован с огнестрельным ранением в голову в Дагестане. Инцидент произошёл в новогоднюю ночь в Дербенте. Ребёнок находится в реанимации центральной городской больницы.
По данным регионального Минздрава, родители с малышом вышли посмотреть праздничный салют, во время которого кто-то из горожан решил пострелять из боевого оружия. Пуля попала в ребёнка.
В день поступления мальчик был прооперирован. Его состояние остаётся тяжёлым.
«Врачи из ведущих федеральных центров Москвы и Санкт-Петербурга по просьбе специалистов Минздрава Дагестана с первого дня находятся на постоянной связи с дагестанскими коллегами, дают консультации по вопросам проводимого лечения», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
В ходе консилиума врачей с участием ведущих нейрохирургов страны было определено, что состояние ребёнка не позволяет транспортировать его в другие лечебные учреждения.
Расследованием произошедшего занимаются правоохранительные органы.
Ранее, как сообщал News.ru, московские власти отметили снижение количества пострадавших от петард и фейерверков в новогоднюю ночь. В столице в результате неосторожного обращения с пиротехникой получили травмы 14 человек. Это гораздо меньше, чем в предыдущие годы.