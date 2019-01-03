Ограничить число кошек и собак в доме предложил депутат

https://news.ru/storage/news/f12c59999e53f5750c76c49cad01fe13/6b1124cc-bff1-4b3d-be23-a6358a17203f_850.jpg Сергей Киселев/АГН "Москва"

Член Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимиру Якушеву ограничить количество домашних животных, которые могут жить в доме или в квартире. По мнению Петрова, это поможет соблюдать санитарные нормы и защитит интересы других собственников от слишком рьяных любителей животных, которые заводят по 40 кошек, но не очень любят чистить за ними лотки.

«Логичным ограничением стал бы лимит на содержание не более двух средних собак или трёх кошек на площади стандартной двухкомнатной квартиры», — пишет Петров, слова которого цитирует РИА Новости. По мнению депутата, если гражданин не оказывает своим питомцам должного ухода, то страдают от этого не только сами звери, но и соседи, вынужденные терпеть неприятные запахи и шум.

Зоопсихолог Милена Фаустова в беседе с News.ru согласилась, что человек, который заводит нескольких питомцев, должен оказывать им надлежащий уход: покупать хороший корм, вовремя давать воду, выгуливать, водить в ветеринарную клинику. Она отметила, что зачастую люди могут подбирать с улицы одного, двух, трёх животных, чтобы облагодетельствовать бездомных зверушек. Но не всегда такой человек понимает меру ложащейся на него ответственности.

«По моему мнению, следует не ограничивать количество питомцев, а внести поправки в закон о животных, который бы обязал хозяев относиться к братьям меньшим серьёзно и ответственно», — сказала собеседница News.ru.

Она не исключила, что, если такое ограничение будет введено, это создаст проблемы для владельцев «супружеских пар» собак и кошек, поскольку питомицы будут периодически производить на свет малышей, и количество зверей будет превышать «норму». Эксперт сделала вывод, что человек сам должен определять, за каким количеством зверей он будет в силах заботиться, но за безответственное отношение к животным должно следовать наказание.

Ранее в России был принят закон «Об ответственном обращении с животными». Он, в частности, запрещает бои с участием животных и их умерщвление. Ответственность предусмотрена и в случаях избавления от животных без передачи их новому владельцу или помещения в приют.