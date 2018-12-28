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Путин запретил контактные зоопарки в ТЦ

Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Владимир Путин подписал закон «Об ответственном обращении с животными». Документом предусмотрены меры, защищающие животных от жестокости со стороны людей.

Закон, в частности, запрещает бои с участием животных и их умерщвление под любым предлогом. Кроме того, вводится запрет контактных зоопарков, которые функционируют в торговых центрах, также нельзя содержать животных в качестве деталей интерьера в барах и ресторанах. Ответственность предусмотрена и в случаях избавления от животных без передачи их новому владельцу или помещения в приют.

Прописаны в законе и правила выгула собак. Теперь это можно делать только в специально отведённых местах, а на собаках, в том числе потенциально опасных пород, должны быть обязательно надеты намордник и ошейник.

Что касается диких животных, закон однозначно запрещает их содержание в квартирах, частных домах, домовладениях и на садовых участках, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Ранее News.ru писал о том, что жители Южной Кореи постепенно начали отказываться от употребления в пищу собачьего мяса. 


#закон #путин #животные
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