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Москвичи стали гораздо реже травмировать себя петардами

Zamir Usmanov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Московские власти отмечают снижение количества пострадавших от петард и фейерверков в новогоднюю ночь. Об этом рассказал глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

По его словам, минувшей ночью в Москве получили травмы в результате неосторожного обращения с пиротехникой 14 человек. Это гораздо меньше, чем в предыдущие годы. По мнению чиновника, снижению числа подобных инцидентов способствует то, что люди стали прислушиваться к требованиям властей города.

Чиновник также напомнил, что праздничная пиротехника является источником повышенной опасности. В связи с этим использовать её следует только в специально отведённых местах, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что в Страсбурге были госпитализированы восемь человек в возрасте от 5 до 32 лет, травмированных петардами. Двое из них лишились нескольких пальцев на руках.


#москва #новыйгод #травмы
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