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Петарды оставили без пальцев жителей Страсбурга

Zamir Usmanov/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Неосторожное обращение с петардами во время празднования Нового года привело восьмерых жителей Страсбурга на больничную койку. Возраст пострадавших составляет от 5 до 32 лет.

Они поступили в больницы с ожогами, травмами головы и тела, некоторые временно оглохли. Два человека лишились нескольких пальцев на руках.

По словам врачей, эти двое пострадавших были покалечены петардами, одну из которых они купили у продавца, не имевшего разрешения на торговлю, а другую изготовили сами, сообщает издание Voix du Nord.  

Ранее News.ru писал о жителе Петербурга, который заковал в наручники двух детей, бросавших петарды под его автомобиль. Мужчина освободил их только в присутствии полицейских, которых вызвали родители мальчиков. 


#праздники #травмы #Страсбург
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