Петарды оставили без пальцев жителей Страсбурга

https://news.ru/storage/news/308c72210872b34706b7a7b5f0872646/c7b80bd8-6f3f-41e6-a564-1030207b1744_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Неосторожное обращение с петардами во время празднования Нового года привело восьмерых жителей Страсбурга на больничную койку. Возраст пострадавших составляет от 5 до 32 лет.

Они поступили в больницы с ожогами, травмами головы и тела, некоторые временно оглохли. Два человека лишились нескольких пальцев на руках.

По словам врачей, эти двое пострадавших были покалечены петардами, одну из которых они купили у продавца, не имевшего разрешения на торговлю, а другую изготовили сами, сообщает издание Voix du Nord.

Ранее News.ru писал о жителе Петербурга, который заковал в наручники двух детей, бросавших петарды под его автомобиль. Мужчина освободил их только в присутствии полицейских, которых вызвали родители мальчиков.